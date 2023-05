per Mail teilen

Am späten Samstagabend ist in Ludwigshafen ein Mann stark blutend am Rhein entdeckt worden. Laut Polizei gab er an, Unbekannte hätten ihn verletzt.

Der Mann wurde gegen 22.00 Uhr auf einer Wiese an der Rheinschanzpromenade im Stadtzentrum von Ludwigshafen gefunden, teilte die Polizei mit. Er war so schwer verletzt, dass er in einem Krankenhaus notoperiert werden musste.

Mit Messer lebensbedrohlich am Bein verletzt

Nach Auskunft einer Sprecherin des Polizeipräsidiums Rheinpfalz war eine Arterie im Bein des Mannes mit einem Messer durchtrennt worden. Aufgrund der schnellen Ersthilfe sei er inzwischen außer Lebensgefahr.

Ebenfalls am späten Samstagabend sei es zu einer weiteren Körperverletzung in Ludwigshafen-Mitte gekommen, nicht weit von der Stelle entfernt, an der der verletzte Mann gefunden wurde, sagte die Polizeisprecherin dem SWR.

Schwer verletzter Mann gibt der Polizei Rätsel auf

Die Polizei ermittelt jetzt, ob die Messerwunde des Schwerverletzten mit dieser Tat in Zusammenhang steht. Der Mann habe dazu noch nicht vernommen werden können, so die Sprecherin weiter.

Die Polizei sucht nun dringend Zeugen. Wer am späten Samstagabend an der Rheinschanzpromenade Streitigkeiten beobachtet hat oder andere Hinweise auf den oder die mutmaßlichen Täter geben kann, kann sich bei der Polizeiinspektion 1 in Ludwigshafen melden.