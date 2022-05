Wahl des Ortsbürgermeisters gescheitert

Bei der Wahl des Ortsbürgermeisters in Schweighofen im Kreis Südliche Weinstraße ist der einzige Bewerber durchgefallen. Jetzt muss eine neue Wahl angesetzt werden. Bei der Wahl am Sonntag votierten 63,7 Prozent der Wähler gegen den einzigen Kandidaten Wolfgang Scheu. Der 60 Jahre alte parteilose Steuerfachwirt erklärte, bei einer zweiten Wahl nicht antreten zu wollen. Die bisherige Schweighofener Ortsbürgermeisterin Sarah Agne hatte das Amt aus Zeitgründen niederlegt. Die Verbandsgemeinde Bad Bergzabern erklärte, nun müsse das Wahlverfahren wiederholt werden. In der kommenden Woche trifft sich der Gemeinderat in Schweighofen, um einen neuen Wahltermin festzulegen. Dann können sich wieder Kandidaten melden.