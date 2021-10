Verbindung nach Landau erschwert

per Mail teilen

Die Sanierung der Bundesstraße 9 wird am Dienstag in einem neuen Abschnitt bei Schwegenheim fortgesetzt. Nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität bedeutet dies für Verkehrsteilnehmer aus Fahrtrichtung Ludwigshafen, dass sie nicht mehr auf die B272 Richtung Landau fahren können. Die Umleitung erfolgt über Germersheim Mitte. Die Bauzeit wird je nach Witterung auf etwa drei bis vier Wochen geschätzt. Der vorherige Bauabschnitt an der Anschlussstelle Römerberg soll heute für den Verkehr wieder freigegeben werden. Die Gesamt-Sanierungkosten liegen bei etwa 2,2 Millionen Euro.