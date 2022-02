Busfahrer gefährdet laut Polizei Autofahrer

Die Polizei ermittelt im Fall eines Linienbusfahrers, der mit seinem Fahrverhalten mehrere Verkehrsteilnehmer im Kreis Germersheim gefährdet haben soll. Zunächst hatte er laut Polizei auf einer Landstraße zwischen Schwegenheim und Harthausen so knapp ein Fahrschulauto überholt, dass die Fahrschülerin scharf abbremsen musste, um nicht im Straßengraben zu landen. Das Auto sei dem Bus dann hinterher gefahren. In Schwegenheim fuhr der Busfahrer laut Zeugen zu schnell. Außerdem habe er einem Autofahrer an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Der Fahrlehrer aus dem Fahrschulauto wollte an einer Haltestelle den Busfahrer zur Rede stellen. Dieser habe aber einen wartenden Fahrgast stehen lassen, der einsteigen wollte, und sei geflüchtet. Laut Polizei ist der Mann bislang noch nicht ermittelt.