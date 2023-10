Schwefelsäure auf Acker: Hund verendet qualvoll

Die Polizei hat einen Artikel der Zeitung „Die Rheinpfalz“ bestätigt. Demnach war eine Spaziergängerin mit ihrem Hund genau nach der Tatnacht auf dem Acker zwischen Grünstadt und Obersülzen unterwegs. Ein Polizeisprecher sagte dem SWR, dass der große Mischling mit dem giftigen Erde-Schwefelsäure-Gemische in Berührung gekommen ist. In der Folge verendete der Hund der Seniorin. Bislang hat sich nach Angaben des Polizeisprechers nur ein Zeuge gemeldet. Deshalb gehen die Beamten jetzt davon aus, dass die Tat in der Nacht zum 29. September geschah, in der Zeit zwischen 4 und 4 Uhr 30 morgens.