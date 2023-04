Polizei erwischt 225 Schwarzfahrer in Ludwigshafen-Oggersheim

Bei einer Fahrkartenkontrolle im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim hat die Polizei am Mittwoch besonders viele Schwarzfahrer erwischt.

225 Schwarzfahrer müssen in Ludwigshafen mit Strafe rechnen dpa Bildfunk Picture Alliance

"Insgesamt wurden 225 Personen festgestellt, die ohne gültigen Fahrschein unterwegs waren", teilte die Polizei am Donnerstag mit. Und das nur an einer einzigen Haltestelle. Beamte und RNV hatten am Mittwoch drei Stunden lang alle Fahrgäste der Straßenbahnen an der Haltestelle am Hans-Warsch-Patz in Ludwigshafen-Oggersheim kontrolliert, die dort aus-und einstiegen. "Gegen einige Schaulustige mussten Platzverweise ausgesprochen werden, da sie die Arbeit der Polizei beeinträchtigten", hieß es.

Schwarzfahren: der rechtliche Hintergrund Ordnungswidrigkeiten: Verstöße kleineren Ausmaßes, die mit einem Bußgeld geahndet werden

Straftaten: Sie ziehen ein Gerichtsverfahren und eine Geld- oder Freiheitsstrafe nach sich Schwarzfahren oder auch "Erschleichung von Leistungen", wie die Tat im Strafgesetzbuch unter Paragraf § 265a heißt, kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Geldbuße und Geldstrafe haben die gleiche Wirkung, da sie sich für Betroffene auf den Geldbeutel auswirken, juristisch haben sie aber eine unterschiedliche Bedeutung: Geldbuße: keine Bestrafung, aber ein Denkzettel - wer das Bußgeld nicht zahlt, kann im Gefängnis landen (Erzwingungshaft)

Geldstrafe: Es gibt die Ersatzfreiheitsstrafe, mit der eine Geldstrafe abgesessen werden kann. Sie ersetzt die Erzwingungshaft, aber nicht die Geldbuße

Schwarzfahren ist Straftat

Momentan gilt Schwarzfahren in Deutschland als Vergehen, nicht als Ordnungswidrigkeit, wie zum Beispiel Falschparken. Schwarzfahren oder auch "Erschleichung von Leistungen", wie die Tat im Strafgesetzbuch unter Paragraf 265a heißt, kann eine Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder eine Geldstrafe nach sich ziehen. Wer das nicht zahlen kann, muss unter Umständen mit einer Ersatzfreiheitsstrafe rechnen - auch Schwarzfahrer können so im Gefängnis landen. Es gibt Diskussionen, das Schwarzfahren zu entkriminalisieren.