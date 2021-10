Zoll entdeckt Schwarzarbeit in Neubaugebieten der Vorderpfalz

Nach Angaben einer Sprecherin hat die Zollbehörde insgesamt zehn illegal beschäftigte Arbeiter festgestellt. Kontrolliert wurden Neubaugebiete in der Ludwigshafener Innenstadt, in Ludwigshafen-Ruchheim und in Mutterstadt. Die illegal beschäftigten Arbeiter kämen meist aus Serbien und der Ukraine. Sie verfügten über keine oder nur eine befristete Aufenthaltsgenehmigung und dürften in Deutschland nicht arbeiten. In allen Fällen hätten die Ermittler Verfahren wegen des Verdachts des illegalen Aufenthalts eingeleitet. Auch gegen Arbeitgeber werde ermittelt. Bei der Kontroll-Offensive in der Pfalz und in Baden hätten etwa 200 Zöllner mehr als 70 Baustellen überprüft.