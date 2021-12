Fast-Zusammenstoß: Schwangere erleidet Schock

per Mail teilen

Weil sie fast mit einem anderen Auto kollidierte, erlitt eine schwangere Autofahrerin am Donnerstagmorgen bei Ludwigshafen-Oggersheim einen Schock und musste ins Krankenhaus. Laut Polizei war die 30-jährige auf der Landstraße von Maxdorf in Richtung Oggersheim unterwegs. Nach der Einmündung in Richtung Frankenthal-Eppstein habe ein anderes Auto den Fahrstreifen gewechselt, ohne zu blinken. Nur weil die Frau mit blitzartig auswich, konnte sie einen Zusammenstoß verhindern. Dabei habe die Schwangere mit dem Auto eine Verkehrsinsel gestreift. Der andere Pkw - ein weißer SUV - sei einfach davongefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls.