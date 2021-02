per Mail teilen

Schwanger während der Pandemie: nicht nur ein Grund zur Freude. Auf Frauen warten höhere Belastungen, gerade wenn schon ein Kind da ist. Auch Schwangeren-Betreuung ist schwierig, so die Beraterinnen des Diakonischen Werks in Grünstadt.

Elke Kurtz, Beraterin im Haus der Diakonie in Grünstadt, berichtet von einer schwangeren Frau, die schon zwei kleine Kinder hat und nierenkrank ist. Obendrein wird ihr Mann demnächst arbeitslos. Ein drittes Kind schien eine nicht zu bewältigende Aufgabe und Verantwortung zu sein. Das Baby abzutreiben wäre aber eine schwere, die Seele umtreibende Entscheidung.

Perspektivlos aufgrund der Pandemie

Bei der Entscheidung, ob eine Frau ein Baby behalten möchte oder nicht, stehe Corona zwar nicht im Vordergrund, aber im Hintergrund schwinge die Pandemie immer mit, weiß die Beraterin. Viele Frauen hätten Angst vor der Zukunft. "Ihnen fehlt die Perspektive.“, sagt Elke Kurtz im SWR-Interview. Manche Frauen hätten Angst um ihren Job, andere seien bereits arbeitslos geworden. Sind schon Kinder da, sind Familien laut Kurtz schnell am Rande ihrer Kapazitäten. Die Frauen wüssten jetzt schon kaum, wie sie Job und Home-Schooling der Kinder unter einen Hut bringen sollen. Da falle es schwer, sich für ein weiteres Kind zu entscheiden.

Elke Kurtz von der Beratungsstelle der Diakonie in Grünstadt SWR

Die nierenkranke Frau hat sich schließlich für ihr Baby entschieden. Elke Kurtz füllt für sie gerade Antragsformulare aus, damit sie bei der Bundesstiftung Mutter und Kind Unterstützung erhält: Geld für Schwangerschaftskleidung, Milchpumpen, und die erste Babyausstattung.

Auch Schwangerschaftsabbrüche problematisch

Wer sich nach einer Schwangerschaftskonfliktberatung gegen das Baby entscheidet, steht vor dem nächsten großen Problem: Wo soll der Abbruch erfolgen? Laut Elke Kurtz ist die Suche nach einer Fachpraxis oder einer Klinik in vielen Regionen Deutschlands sehr schwierig geworden.

"Das medizinische System ist durch Corona in eine Schieflage geraten." Elke Kurtz, Beraterin beim Diakonischen Werk Grünstadt

In der Pfalz sei die Lage noch entspannt. Es gebe Kreiskrankenhäuser, die weiterhin Abbrüche vornehmen; auch Fachpraxen würden weiterarbeiten. Es könne aber sein, dass man etwas länger auf einen Operationstermin warten müsse, so die Fachberaterin. Es sei seit Beginn der Pandemie in der Pfalz aber noch nicht vorgekommen, dass ein Schwangerschaftsabbruch aufgrund von Corona nicht habe stattfinden können.

Keine Geburtsvorbereitungskurse oder sonstige Beratung

Im Lockdown gibt es aber definitiv keine ordentliche Geburtsvorbereitung. Entsprechende Kurse werden wegen Corona nicht angeboten. Auch Kurse, die Müttern und Vätern den richtigen Umgang mit dem Neugeborenen vermitteln, gibt es aktuell nicht.

"Ein junger Vater hat mich dringend gebeten, ob ich für seine Frau einen Säuglingskurs finden könnte. Aber da gibt es gerade wirklich nichts. Und ein Online-Kurs kommt für die Frau aufgrund ihrer noch mangelnden Deutschkenntnisse nicht in Frage." Elke Kurtz, Beraterin beim Diakonischen Werk Grünstadt

Hebammen sind Mangelware

Und es ist für werdende Mütter fast unmöglich eine Hebamme zu finden. Es sei schon vor Corona schwierig gewesen, da viele Hebammen aufgrund versicherungstechnischer Probleme ihren Job oder zumindest ihre Selbständigkeit an den Nagel hängen mussten. Online-Kurse ersetzten keinen persönlichen Kontakt. Den brauchte es aber, damit werdende Mütter Vertrauen zur Hebamme fassen könnten.

Die Hebammen, die am Kreiskrankenhaus Grünstadt arbeiten, seien aber sehr um die werdenden Mütter bemüht - zumindest in dem Rahmen, der in der Pandemie möglich ist.

Beratung – via Telefon und Video

Auch bei der Arbeit der Beratungsstellen des Diakonischen Werkes haben sich die Rahmenbedingungen verändert: Im ersten Lockdown schlossen die Beratungsstellen zunächst erst einmal komplett. „Für uns war das ja eine völlig neue Situation. Dann wurde auf Telefon- und Videoberatung umgestellt. Neben Elke Kurtz eigentlichem Schreibtisch steht deswegen nun ein kleiner Schreibtisch mit einer Video-Station.

"Natürlich beraten wir auch noch persönlich, allerdings nur nach telefonischer Anmeldung - und erst wenn viele Fragen im Vorfeld schon geklärt worden sind - so minimieren wir Kontakte. Alles mit Abstand, Maske und wir schauen, dass wir die Termine kurz halten und danach lüften." Elke Kurtz, Beraterin beim Diakonischen Werk Grünstadt



Beratungen, ob eine Schwangerschaft abgebrochen werden soll oder nicht, müssen allerdings persönlich erfolgen. Das sieht ein Landesgesetz so vor, erklärt die Beraterin.

Beratungsstellen weiterhin für die Frauen da

Werdende Mütter, beziehungsweise werdende Eltern können sich nach wie vor jederzeit an die Beratungsstellen wenden, betont Beraterin Elke Kurtz. Die Beraterinnen helfen beim Ausfüllen von Formularen, etwa dem Antrag auf Arbeitslosengeld, sie beantragen Hilfsgelder für die Familien und sie stellen einen Kontakt zum Jugendamt her, wenn Frauen sich nicht in der Lage sehen, sich allein um ein Baby zu kümmern.