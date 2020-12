Die Wasserqualität des Schwanenweihers im Landauer Ostpark ist mangelhaft. Das geht aus der Studie eines Fachbüros hervor, dass die Stadt mit den Planungen zur Sanierung des Gewässers beauftragt hat.

Laut Gutachter ist der einzige Weiher in Landau ökologisch so gut wie tot. Er leide unter Sauerstoffmangel und starkem Algenwachstum. Zurzeit ist er deshalb grünlich-gelb verfärbt. Grund sei der niedrige Wasserstand. So sei der Weiher mit Sedimenten zugesetzt. Zudem versickere viel Wasser im Untergrund, weil eine Abdichtung fehle. Hinzu komme, dass der Weiher nicht mehr wie früher mit Wasser aus einem anderen Fluss gespeist werden dürfe. Die Stadt will den Schwanenweiher nun trockenlegen, ausbaggern und abdichten. Vorausgesetzt das Land bewillige Fördergelder, sollen die Arbeiten noch in diesem Jahr beginnen. Sie sind Teil einer umfassenden Sanierung des Ostparks, die knapp 3,5 Millionen Euro kosten soll.