Im Rathauscenter in Ludwigshafen wird seit dieser Woche der Abriss vorbereitet. Geschlossen hat es schon seit dem 31.12.21 - bis auf einen allerletzten Laden: Schuster Advar Tolu will einfach nicht ausziehen.

Die Rolltore des Rathauscenters in der Innenstadt von Ludwigshafen sind alle heruntergelassen, die gläsernen Eingangstüren mit goldener Folie verklebt. Nur eine einzige Seitentür ist noch offen. Wer da durchgeht, kommt zum Schlüsseldienst und Schuhservice von Advar Tolu.

Ein Schild verweist auf den einzigen noch geöffneten Eingang, durch den man noch zum Schusterladen kommt SWR

Mieter beharrt auf seinem Recht

Tolu harrt hier aus, weil er der Meinung ist, sein Mietvertrag sei nicht rechtzeitig gekündigt worden. Er will noch bis 2023 bleiben, so lange laufe sein Mietvertrag. Und es gehe ihm dabei ums Prinzip, sagt er, er fühle sich in dieser Situation wie David gegen Goliath.

"Weil es muss doch einer mal den Großen Paroli bieten. Heute bin ich dran, morgen ist ein anderer dran und es geht gerade so weiter. Wenn aber einer mal die Stirn zeigt, dann wissen die Leute: Auch die Kleinen gehen auf die Barrikaden."

Advar Tolu vor seinem Schusterservice und Schlüsseldienst im Ludwigshafener Rathauscenter SWR

Teurer Protest

Diesen Protest muss Tolu allerdings teuer bezahlen. Denn er hat kaum noch Kunden, seit das Rathauscenter geschlossen hat: "Die Kunden sehen das geschlossene Tor und gehen dann wieder zurück, weil sie denken, hier ist gar keiner mehr drinnen." Zum Glück halten seine Stammkunden noch zu ihm.

Trotzdem zahlt Tolu jeden Monat, den er bleibt, ordentlich drauf: Rund 1.600 Euro Miete überweist er für den winzigen Laden, hat aber so gut wie keine Einnahmen.

Stadt soll die Tore wieder öffnen

Tolus Rechtsanwalt will erwirken, dass die Tore des Rathauscenters wieder geöffnet werden, damit die Kunden besser zum Laden kommen. Die Sache soll am kommenden Dienstag am Landgericht Frankenthal verhandelt werden.

Ein selbstgebasteltes Schild weißt den Weg zum Tolus Schustergeschäft SWR

Rund um den Laden beginnt langsam der Abriss

Derweil beginnen rund um das Schustergeschäft bereits die Vorsondierungen zum geplanten Abriss des Rathauscenters. Laut Stadt sollen zunächst die Decken und Betonplatten in der Einkaufspassage und in den Parkebenen auf Schadstoffe untersucht werden. Im Rathausturm ist dies bereits geschehen.

Die Räume im Ludwigshafener Rathausturm künden vom baldigen Abriss SWR

"Es ist gespenstig. Es ist so ruhig, man hört sogar die Vögel zwitschern. Mein Angestellter sagt: Herr Tolu, es ist hier wie in einem Spukschloss. Keine Menschenseele. Früher waren hier Tausende von Leuten. Und jetzt? Es ist schon grausam."

Bürger sollen mitentscheiden

Die Ludwigshafener Stadtverwaltung will sich nicht zu der Sache äußern. Tolus Anwalt befürchtet, sein Mandant solle enteignet werden. Dem Schuster wurden zunächst 2.000 Euro Abfindung geboten, dann immer höhere Summen, zuletzt 30.000. Zuwenig, sagt er.

Sollte noch mehr geboten werden, will Advar Tolu die Bürger per Facebook und Instagram abstimmen lassen, was er machen soll: Das Geld annehmen und gehen oder ablehnen und bleiben.