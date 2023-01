Angeschossener Mann auf Straße gefunden

Im Ludwigshafener Stadtteil Hemshof ist ein schwer verletzter Mann aufgefunden worden. Der 25-Jährige kam mit Schussverletzungen in ein Krankenhaus, schwebt laut der Polizei aber nicht in Lebensgefahr.

Mit Schussverletzungen wurde ein 25-Jähriger Mann auf einer Straße in Ludwigshafen gefunden. Wer den Mann angeschossen hat, ist noch unklar. Laut der Polizei und der Staatsanwaltschaft Frankenthal kam es zuvor, in der Nacht von Freitag auf Samstag, in der Nähe des Fundortes im Stadtteil Hemshof zu einer Schlägerei vor einer Gaststätte. Ob der schwerverletzte Mann auch in die Schlägerei verwickelt war, wird nun ermittelt. Der 25-Jährige hat keine lebensgefährlichen Verletzungen.