Waren Sie schon mal im Speyerer Dom oder im Judenhof-Museum in Speyer? Dort gibts am UNESCO-Welterbetag für Interessierte am Sonntag kostenlose Führungen. Beide Weltkulturgüter ziehen Touristen aus der ganzen Welt an.

Die Stadt Speyer besitzt zwei UNESCO-Welterbestätten: Der Kaiserdom trägt diesen Titel seit 1981. Vierzig Jahre später - 2021 - kam das Judenhof-Museum hinzu. Der Judenhof ist außerdem Teil des jüdischen Erbes der sogenannten SchUM-Städte Speyer, Worms und Mainz.

Der Dom in Speyer SWR

Die Ernennung zum Welterbe hat das Museum in Speyer international bekannt gemacht. Touristen aus aller Welt kommen nach Speyer, um sich das Zentrum des mittelalterlichen jüdischen Viertels von Speyer anzuschauen. Auch am Sonntag werden zahlreiche Besucher erwartet.

Kurz erklärt: SchUM Im Mittelalter hatten sich die jüdischen Gemeinden aus den drei Städten am Rhein zum Bund der SchUM-Gemeinden zusammengeschlossen. Der Name SchUM setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der hebräischen Städtenamen von Speyer (Schpira), Worms (Warmaisa) und Mainz (Magenza) zusammen. Der Verbund prägte Kultur, Religion und Geistesleben des ganzen europäischen Judentums. Die Welterbe-Auszeichnung umfasst in Speyer den jüdischen Friedhof mit Synagoge, Mikwe und Frauensynagoge. In Worms zählen der Synagogenkomplex sowie der jüdische Friedhof Heiliger Sand dazu. Mainz ist mit dem Denkmalfriedhof Judensand vertreten.

So sieht es in der Mikwe in Speyer aus

Wir haben uns das Museum vorab angeschaut. Zu finden ist es in der Kleinen Pfaffengasse, ganz in der Nähe des Speyerer Doms. Von außen wirkt das Museum klein und unscheinbar. Durch eine schmale Hofeinfahrt gelangen die Besucherinnenn und Besucher ins Innere. Wenn man in den großen Hof tritt, in dem dutzende Rosen in bunten Farben blühen, ist man überwältigt. Meterhohe Sandsteinmauern, die rund eintausend Jahre alt sind, erinnern an die mittelalterliche Judengemeinde. Rechts geht es in die Männersynagoge, links in die "Frauenschul" mit eigenem Gebetsraum.

Rund 1.000 Jahre alt ist die Sandsteinmauer der ehemaligen Synagoge in Speyer. Matthias Nowak macht Führungen im Judenhof-Museum, das seit 2021 auf der Liste der UNECO-Weltkulturgüter steht. SWR Martin Gärtner

Speyer: Jüdische Mikwe ist besondere Attraktion

Matthias Nowak macht Führungen im Judenhof-Museum, das 2010 eröffnet wurde. Besondere Attraktion ist die Mikwe, das Tauchbad für die rituelle Reinigung der Juden. "Diese Anlage zählt zu den bedeutendsten und größten Mikwen in Mitteleuropa. Sie ist noch im Originalzustand erhalten", sagt Nowak.

Über viele Sandsteinstufen geht es hinab in die Tiefe. Das steinerne Tauchbecken liegt rund zehn Meter unter der Erdoberfläche. Und das war beabsichtigt: Das Wasser musste im Mittelalter "rein" sein. "Deswegen hat man bis zum Grundwasserspiegel gegraben. Der Wasserpegel verändert sich natürlich, je nachdem, wie hoch der Grundwasserspiegel steht. Sie sehen das hier an den Wänden. Die sind zum Teil grünlich gefärbt. Also manchmal ist der Wasserstand so hoch, dass er bis in die Treppen reicht." Die Besucher beeindruckt vor allem, dass alles noch so gut erhalten ist.

Zehntausende Kreuzfahrtpassagiere im Judenhof-Museum

Allein 100.000 Besucher durch Passagiere der Kreuzfahrtschiffe, die am Rheinufer in Speyer anlegen, zählt das Museum im Jahr. Die meisten kommen aus den USA: "Sehr viele haben jüdische Wurzeln. Für sie ist natürlich dieses Areal ein Anziehungspunkt, den sie unbedingt sehen wollen, weil es um die Wiege des aschkenasischen Judentums geht. Das zieht die Amerikaner magisch an." Als askenasisch werden mittel-, nord- und osteuropäische Juden und ihre Nachfahren bezeichnet.

Kostenlose Führungen im Speyerer Dom und Judenhof

Am Sonntag gib es kostenlose Führungen durch den Speyerer Dom und im Judenhof. Als musikalische Programmpunkte treten im Judenhof die Formation "Klezmers Techter" und der Chor der jüdischen Kultusgemeinde auf. Im Dom findet das Kurzkonzert "Faszination Domorgel" statt.