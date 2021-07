Schulvertreter in der Pfalz bewerten die neuen Corona-Regelungen der Landesregierung unterschiedlich. Um die Corona-Zahlen einzudämmen, können die Schüler ab morgen bis zu den Weihnachtsferien zuhause bleiben. Eltern können ihre Kinder aber auch in der Schule betreuen lassen. Unterricht findet nicht statt. Mit dieser Entscheidung werde den Eltern der Schwarze Peter zugeschoben, sagte ein Schulleiter in der Südpfalz auf SWR-Anfrage. Sie müssten nun entscheiden, ob es verantwortungslos ist, wenn sie ihre Kinder sozusagen „zur Aufbewahrung“ in die Schule schicken. Der Philologenverband kritisierte, dass Klassen- und Kursarbeiten, die in dieser Woche geplant gewesen seien, nun in den Januar verschoben werden müssten. Das sei für Schüler und Lehrer unbefriedigend. Der Direktor eines Gymnasiums in der Vorderpfalz sagte, er bedauere, dass die Landesregierung nicht bereits ab morgen Fernunterricht vorgeschrieben habe. Dann müssten alle Schüler zuhause bleiben, was er sinnvoll fände. Der Fernunterricht soll erst ab Januar bis zum Ende des Lockdowns gelten.