Mit zahlreichen Regeln wollen Land und Kommunen auch in der Pfalz für einen sicheren Schulstart sorgen. So gilt laut der zuständigen Aufsichtsbehörde in Neustadt wieder eine Maskenpflicht an den Schulen.

Auf den Fluren und im Pausenhof müssen Schüler wie Lehrer wieder Maske tragen. Ob die Masken auch während des Unterrichts getragen werden müssen, ist abhängig von der Höhe der Inzidenzen, so das Bildungsministerium in Mainz auf SWR-Anfrage. Zudem würden die Schüler bis zu Beginn der Herbstferien kostenlos zweimal wöchentlich auf Corona getestet. Mögliche Investition von 12 Mio Euro Wichtiger Baustein für den sicheren Schulbetrieb seien auch Luftfilter für die Klassenzimmer. Laut der ADD in Neustadt stehen landesweit dafür zwölf Millionen Euro zur Verfügung. Beispiel: Realschule Plus in Maxdorf Die Realschule Plus in Maxdorf etwa baut in 18 Klassenzimmern solche Filteranlagen ein. Wer sich bis zum Ende der Ferien in einem Hochinzidenzgebiet aufgehalten hat, muss erst einmal in Quarantäne. Der Lernstoff werde dann an die Betroffenen nachhause weitergeleitet. Fenster aufmachen ist immer eine bessere Lösung als ein Lüftungsgeräte. Alle Schüler sollen mitkommen Plexiglasscheiben in der Mensa Auch die Pausen sind in Maxdorf coronabedingt angepasst worden. So haben zwei Klassenstufen auf dem Pausenhof einen gemeinsamen zugewiesenen Bereich. Die Abtrennung soll zusätzlich bei der Mittagspause schützen SWR Nur in der Mensa treffen sich alle Schüler, allerdings unter speziellen Bedingungen: vier Schüler teilen sich einen Esstisch und zwischen jedem Platz ist eine Plexiglasscheibe angebracht.