Für knapp 90.000 Schüler in der Vorder- und Südpfalz hat am Montag wieder der Unterricht begonnen. Erstmals seit Mitte März werden alle trotz Corona-Pandemie gleichzeitig unterrichtet.

Um Infektionen zu verhindern, haben die Schulleitungen Hygienepläne erarbeitet. Deren Einhaltung müssen die Lehrer streng kontrollieren. Viele Eltern sehen den Schulstart mit gemischten Gefühlen, zeigte sich bei SWR-Interviews am Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen. Sie kritisieren, dass die Abstandsregeln nicht wirklich eingehalten werden können und das die vorgelegten Hygieneregeln sie nicht wirklich überzeugen.

Das Theodor-Heuss-Gymnasium in Ludwigshafen SWR Hecht, Janina

Lehrkräfte fordern Einhaltung der Regeln ein

Schulleiter wie Johannes Thomas von der benachbarten Anne-Frank-Realschule in Ludwigshafen sind nicht überrascht, dass die Eltern Bedenken haben. Dennoch täten die Lehrkräfte und alle anderen Verantwortlichen alles, damit das Infektionsrisiko gering bleibt. Die 710 Schülerinnen und Schüler der Realschule müssen auf dem gesamten Gelände Masken tragen – außer während des Unterrichts im Klassenzimmer. Das würde auch von den Lehrern immer wieder eingefordert, bis es selbstverständlich geworden ist.

1.000 Masken für eine Schule

Der Konrad-Adenauer-Realschule Plus in Landau stehen seit vergangener Woche rund 1.000 Masken zur Verfügung, die gespendet wurden, um sie im Bedarfsfall an die 800 Schüler zu verteilen. Auch hier würden alle auf die Hygieneregeln eingeschworen. Sie sollen nicht einfach gehorchen, sondern verstehen, warum sie Abstände einhalten und auf den Fluren Masken tragen müssen.

Vorbereitet auf Schulschließungen

Man sei nach den Vorgaben des Landes darauf vorbereitet, einzelne Klassen zu schließen, oder bei mehreren Infektionen die gesamte Schule. Die Lehrer seien in den Ferien auf Unterricht am Computer geschult worden. Auch hier sehen die Eltern den Schulstart mit gemischten Gefühlen, vor allem angesichts des steigenden Infektionszahlen. Aber soziale Kontakte seien immens wichtig. Und einige Schüler sagen selbst, dass sie der Online-Unterricht nicht nur nervt, sondern dass sie es trotz allem Bemühens auch nicht effektiv hinbekommen, nur allein für sich zu lernen. Sie sind heilfroh, dass der Unterricht wieder normal begonnen hat.