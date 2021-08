Am Montag hat die Schule in Rheinland-Pfalz begonnen. Einige Städte und Kreise in der Pfalz hatten besondere Vorkehrungen getroffen - aber längst nicht alle.

Mit Beginn des neuen Schuljahres werden in einigen Kreisen und Städten der Pfalz mehr Busse eingesetzt. Damit soll das Risiko eingedämmt werden, dass sich die Schülerinnen und Schüler in überfüllten Bussen mit dem Corona-Virus anstecken. In Landau zum Beispiel sollen nach Angaben der Stadt zehn zusätzliche Busse fahren - zunächst einmal bis zu den Weihnachtsferien. Allerdings muss der Stadtrat dem am 14. September noch zustimmen. Dann werden 260.000 Euro dafür aus dem Haushalt bereitgestellt.

Zum Schulstart lieber mit dem Rad zur Schule

Auch im Kreis Germersheim fahren mehr Busse im Schülerverkehr. Im alten Schuljahr hatte das Land den Einsatz dieser Busse gefördert – ob diese Förderung verlängert wird, steht noch nicht fest.



Im Kreis Bad Dürkheim werden größere Busse eingesetzt. Damit soll vermieden werden, dass sie überfüllt sind.

Die stellvertretende Landeselternsprecherin, Susanne Döhler aus Wörth, sagte dem SWR zu dem Thema, dass sie von einigen Jugendlichen Rückmeldung bekommen hat, dass sie lieber mit dem Rad zur Schule fahren. Die Ansteckungsgefahr sei dann geringer.

Für Schüler, die im Kreis Bad Dürkheim mit dem Zug zum Schulzentrum in Bad Dürkheim pendeln, werden weiterhin Ersatzbusse ab Freinsheim oder Erpolzheim eingesetzt. Die Bahnlinie ist nach wie vor wegen des durch Dachsbauten unterhöhlten Bahndammes gesperrt.

Kaum Lüftungsanlagen an Schulen

Auch das Lüften der Klassenräume bleibt im neuen Schuljahr ein Thema in der Vorder- und Südpfalz: nur ein kleiner Teil der Klassenräume ist mit Luftfiltern ausgestattet, und meist nur solche Räume, die nicht oder nur schlecht belüftet werden können. In einigen Schulen wurden Schülerinnen oder Eltern selbst aktiv und haben Lüftungsanlagen aus Materialien vom Baumarkt installiert. Der Landkreis Südliche Weinstraße beispielsweise hat für das neue Schuljahr 400 CO2-Ampeln angeschafft. Sie zeigen an, wenn die Raumluft verbraucht ist und gelüftet werden muss.

Landesverordnung zur Förderung der Schulen noch nicht da

Viele Städte und Kreise warten darauf, dass das Land das zweite Förderprogramm zur Anschaffung von mobilen Luftreinigern, Fensterinstandsetzungen und CO2-Ampeln offiziell veröffentlicht. Das Ministerium verspricht, dass Städte rückwirkend Investitionen erstattet bekommen. Sie könnten also in Vorleistung treten und Geräte anschaffen. Das wird von den Städten und Kreisen bezweifelt. Viele haben sich schon erkundigt, für welche Schulen sie welche Geräte anschaffen können, aber sie warten auf den konkreten Wortlaut im Text des Förderprogramms.

Zu wenig ist an Schulen passiert

Der Landeselternbeirat kritisiert, dass zwar viele Träger angefangen haben, Lüftungsanlagen zu besorgen, dass sei aber noch zu wenig und die Anlagen hätten früher angeschafft werden müssen. Sechs Wochen nach den Sommerferien, am Beginn des neuen Schuljahres zieht Susanne Döhler vom Landeselternbeirat ein ernüchterndes Fazit: