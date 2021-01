Auch an den Schulen in Vorder- und Südpfalz beginnt heute wieder der Unterricht. Allerdings werden wohl nur wenige Schüler dafür in die Schule zurückkehren. Wegen der Corona-Pandemie findet ausschließlich Fernunterricht stattfinden. Nach Angaben eines Schulelternbeirats an der Integrierten Gesamtschule Mutterstadt klappt das inzwischen sehr gut.