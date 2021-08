Die Sanierung vieler Schulen in der Pfalz verzögert sich wegen des Mangels an Baustoffen. In Landau etwa kann die Sanierung der Berufsbildenden Schule bis zum Ferienende nicht abgeschlossen werden. Es fehlen nach Angaben der Stadt Türen und Bodenbeläge, die nicht rechtzeitig geliefert wurden. Auch zwei Grundschulen in Neustadt warten auf Materialien wie Stahlträger. Eine Sprecherin der Stadt Speyer sagte dem SWR, dass die Sanierungen teurer werden, weil die Preise für Baumaterialien wie Holz gestiegen sind. Eine Sprecherin der Stadt Frankenthal sagte, dass es an Schulen nicht mehr funktioniere, alle Arbeiten in den Ferien machen zu lassen. Man sei deswegen mit den Schulleitern im Gespräch.