Es ist beschlossene Sache: In der kommenden Woche führen die Speyerer Schulen den Wechselunterricht ein, also einen Wechselbetrieb von Präsenz- und Fernunterricht. Die Maßnahme ist erst mal für zwei Wochen vorgesehen.

Imago imago images / Michael Schick

Wechselunterricht in Speyer ab der 8. Klasse

Die Regelung soll für Schüler ab der Klassenstufe 8 gelten. Das Konzept sieht vor, dass zwischen Klasse 8 und Klasse 10 ein täglicher Wechsel stattfindet, die Klassen 11 und 12 wechseln sich wöchentlich ab. Konzepte hierfür hatten die Schulen bereits zum Anfang des Schuljahres ausgearbeitet, wie eine Behördensprecherin gegenüber dem SWR erklärte. Dennoch wolle man den Eltern eine Übergangszeit einräumen, damit sich Familien auf die neue Situation einstellen können.

Schulleiter hatten sich in Speyer beraten

Am Mittag hatten sich die Speyerer Schulleiter in einer Taskforcesitzung getroffen, um die Maßnahme zu besprechen. Auch die zuständige Schulbehörde, die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) war dabei. Hintergrund sind die neuen Bund-Länder-Beschlüsse von Mittwochabend, die ab 1. Dezember gelten. Danach ist grundsätzlich Wechselunterricht in Hotspot-Gebieten möglich, also in Regionen mit mehr als 200 Neuinfektionen je 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. Speyer liegt weit darüber: Aktuell liegt der Wert bei 282. (Stand: 26.11.2020)