Die Stadt Speyer hat am Freitag mit Impfaktionen an Grundschulen begonnen. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren an der Woogbachschule und der Erlichschule geimpft. Insgesamt seien 73 Kinder geimpft worden, außerdem hätten sich acht Eltern Booster-Impfungen geben lassen. Die Schulimpfungen sollen kommende Woche an weiteren Schulen der Stadt fortgesetzt werden. Die städtische Impfaktion werde von den Schulen organisiert und von der ADD unterstützt.