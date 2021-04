per Mail teilen

In Ludwigshafen, Speyer und Frankenthal müssen nun alle Schülerinnen und Schüler wieder in den Fernunterricht. Die Städte liegen alle über der 165-Inzidenz-Marke, die im neuen Bundes-Infektionsschutzgesetz festgelegt wurde.

In Ludwigshafen sind ab Montag auch wieder alle Kinder der Grund- und Förderschulen zuhause im Fernunterricht. In der vergangenen Woche hatte Ludwigshafen bereits eine Inzidenz von über 200, am Sonntag lag sie bei 242,1.

Daher hatte die Stadtverwaltung die Regel nach eigenen Angaben direkt umgesetzt. Die meisten Schülerinnen und Schüler waren ohnehin bereits im Fernunterricht. Nur Grund- und Förderschülerinnen und - schüler hatten bis zuletzt noch Präsenzunterricht. Mit dieser Regelung waren nicht alle zufrieden.

In Speyer waren alle Schüler zuvor im Wechselunterricht

Auch in Speyer (Inzidenz am Sonntag bei 225,5) und Frankenthal (196,9) gilt ab Montag wegen der hohen Coronazahlen wieder der Fernunterricht. In Speyer waren zuletzt alle Schülerinnen und Schüler wieder im Wechselunterricht gewesen und müssen jetzt wieder von zuhause aus lernen.

Die einzige Ausnahme sind weiterhin bestimmte Abschlussklassen. Wegen ihrer bevorstehenden Prüfungen dürfen sie weiter in der Schule lernen.

Hier gelten die Ausnahmen von Schulschließungen: Für Abschlussklassen sollen auch bei einer Sieben-Tage-Inzidenz von mehr als 165 Unterricht und Prüfungen in Präsenz möglich bleiben. Das gilt für: die Klassenstufen 9 und 10 an Realschulen

die Klassenstufen 9,10 und 12 an Integrierten Gesamtschulen (IGS)

die Jahrgangsstufe 11 an G8-Gymnasien

die Jahrgangsstufe 12 an G9-Gymnasien Zudem soll es in Rheinland-Pfalz eine Notbetreuung für die Klassenstufen 1 bis 7 geben.

Ab Montag gilt eine verbindliche Testpflicht

Ab Montag gilt für alle Schülerinnen und Schüler, die weiterhin in die Schule gehen dürfen, eine verbindliche Testpflicht. Zweimal die Woche muss ein negatives Testergebnis vorgelegt werden, sonst dürfe man nicht am Präsenzunterricht teilnehmen. Dies ist ebenfalls eine Regelung des neuen Bundes-Infektionsschutzgesetzes.