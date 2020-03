Damit hatten viele Schulleiter bereits gerechnet: Die Schulen in Rheinland-Pfalz schließen ab Montag. Die e Schulen in der Vorder-und Südpfalz sind vorbereitet. Für viele Schüler soll der Unterricht aber nicht ganz ausfallen.

Ziel der Landesregierung Rheinland-Pfalz ist es, damit die Ausbreitung des Corona-Virus zu verlangsamen.

Dauer 2:25 min MikeThisling-Pfeifer, Schulleiter Max-Planck-Gymnasiums Auch die Schulen in Rheinland-Pfalz schließen wegen des Corona-Virus. Dazu Mike Thisling-Pfeifer, Schulleiter des Max-Planck-Gymnasiums in Ludwigshafen-Friesenheim) im Gespräch mit Matthias Methner, SWR Studio Mannhheim.

Schüler sollen online lernen

Viele Schulen wollen nach SWR-Informationen den Unterricht ganz modern fortführen - und zwar online. Die Integrierte Gesamtschule Mutterstadt, das Pamina Schulzentrum in Herxheim und die IGS Landau wollen ihren Schülern per Email und über spezielle Programme Aufgaben zuteilen und so auch Projektarbeiten koordinieren. Die Abläufe habe man bereits mit dem Kollegium durchgespielt, so die Schulleitungen. Der Rektor der IGS Landau Ralf Haug sieht angesichts der Situation sogar eine Chance, die Digitalisierung an Schulen voranzutreiben.

Dauer 1:13 min Schulleiter: "Wir haben einen gemeinsamen virtuellen Raum" Die Integrierte Gesamtschule Landau will wegen den Schulschließungen Unterricht per Web machen. Schulleiter Ralf Haug sieht darin auch Chancen für die Digitalisierung an Schulen.

Mündliche Abiprüfungen sollen stattfinden

Die mündlichen Abiturprüfungen, die am Montag in Rheinland-Pfalz beginnen, sollen jedoch stattfinden. Bildungsministerin Stefanie Hubig (SPD) hatte bereits Anfang der Woche gesagt, dass bei etwaigen Schulschließungen alle Abiturprüfungen stattfinden sollen. Möglich ist allerdings, dass die Prüfungen aus organisatorischen Gründen verschoben werden müssen.

SWR Hecht, Janina

Eine bundeseinheitliche Regelung bei Schulschließungen wegen der Ausbreitung des Coronavirus gibt es nicht, da in Deutschland die Bundesländer selbst für ihre Schulen zuständig sind.