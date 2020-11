per Mail teilen

An den Schulen in Ludwigshafen fehlen rund 3.000 Laptops. Nach Angaben einer Sprecherin der Stadtverwaltung sind von den rund 4.600 bestellten Geräten bisher erst 1.600 geliefert worden. Die Stadt Ludwigshafen hatte im Rahmen des Digital-Paktes Schule die Computer bestellt, damit auch Kinder aus sozial schwachen Verhältnissen von zu Hause aus am Unterricht teilnehmen können. Bis wann die Geräte geliefert werden können ist nach Angaben der Stadtverwaltung noch unklar.