Anna-Freud-Schule erhält Anti-Rassismus-Auszeichnung

per Mail teilen

Ludwigshafen:

Die Anna-Freud-Schule in Ludwigshafen wird am Mittwoch vom Land als „Schule ohne Rassismus - Schule mit Courage“ ausgezeichnet. Die Berufsbildende Schule für Sozialwesen, Gesundheit und Hauswirtschaft bekommt den Titel im Rahmen einer Feierstunde verliehen. Die Landeszentrale für politische Bildung zeichnet Schulen aus, deren Kinder und Jugendliche sich aktiv gegen Diskriminierung und Rassismus einsetzen und für eine tolerante und gewaltfreie Gesellschaft engagieren. Die Ludwigshafener Schule ist laut Landeszentrale die inzwischen 177. Schule in Rheinland-Pfalz, die den Titel trägt.