In Ranschbach (Kreis Südliche Weinstraße) ist am Montagnachmittag ein Mann erschossen worden. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Tatverdächtige festgenommen.

Demnach wurden der Polizei gegen 14:10 Uhr Schüsse in der südpfälzischen Gemeinde Ranschbach gemeldet. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein 37-Jähriger auf der Weinstraße durch die Schüsse tödlich verletzt.

Der Tatverdächtige flüchtete nach Angaben der Polizei zunächst zu Fuß in Richtung Birkweiler. Polizeibeamte konnten den 27-Jährigen noch in Tatortnähe widerstandslos festnehmen. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand laut Polizei nicht.

Der Polizeieinsatz in Ranschbach dauerte am Abend noch an, wie Staatsanwaltschaft und Polizei mitteilten. Die Suche nach der Tatwaffe sei bisher erfolglos gewesen und sollte wegen der einbrechenden Dunkelheit nach Polizeiangaben eingestellt werden. Am Dienstag bei Tageslicht soll es weitergehen. Der Bereich werde die Nacht über von Polizisten überwacht.

Ein Polizeihubschrauber kreist am Montagnachmittag über Ranschbach (Kreis Südliche Weinstraße) SWR

Toter in Ranschbach: Hintergründe unklar

Die Hintergründe der Tat sind laut Polizei bislang unklar. Auch in welchem Verhältnis die beiden Männer zueinander standen, ist noch nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft Landau und die Kriminalpolizei Ludwigshafen haben die Ermittlungen zum Motiv und den genauen Umständen der Tat aufgenommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621-963-2773 oder per E-Mail an kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de an die Kriminalpolizei Ludwigshafen zu wenden.