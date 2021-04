per Mail teilen

Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Ludwigshafen-Oggersheim Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus abgefeuert. Laut Polizei hatten Zeugen zwei Schüsse gehört und eine dunkel gekleidete Person beobachtet, die wegrannte. Die Polizeibeamten stellten anschließend an der Eingangstür des Hauses zwei Einschusslöcher fest. Auf dem Boden fanden die Beamten zudem zwei Projektile einer Schusswaffe. Ob es sich um einen oder mehrere Täter handelt, sei unklar. Die Kriminalpolizei habe die Ermittlungen aufgenommen.