In dieser Woche beginnen die Schülertage des Bistums Speyer. Wegen der Corona-Pandemie findet die Veranstaltung unter dem Motto „Meine Diözese“ ausschließlich online statt. Auch werden in diesem Jahr wesentlich weniger Jugendliche daran teilnehmen. 170 Schüler und Schülerinnen der Oberstufen sind laut Bistum dafür angemeldet. Sie können mit kirchlichen Mitarbeitern über insgesamt zehn Themenschwerpunkte diskutieren. Dabei geht es unter anderem darum, wie sexualisierte Gewalt verhindert werden kann, um den Umgang mit Tod und Trauer oder um Frauenrechte in der katholischen Kirche. Auch Bischof Karl-Heinz Wiesemann wird sich den Fragen der Schüler stellen. Die Schülertage im Bistum Speyer gibt es seit 2013. Im vergangenen Jahr haben über 400 Jugendliche daran teilgenommen.