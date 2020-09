Die Staatsanwaltschaft hat nach dem plötzlichen Tod einer Schülerin in einem Schulbus weitere Untersuchungen angeordnet. Bislang ist nach wie vor unklar, warum die 13-Jährige am Montag vor einer Woche in einem Schulbus im Kreis Germersheim zusammengebrochen ist. Sie starb wenig später in einem Karlsruher Krankenhaus. Es werde laut Staatsanwaltschaft auch untersucht, ob eventuell Sauerstoff-Mangel als Ursache möglich ist. Unmittelbar nach dem Tod der Schülerin war darüber im Internet spekuliert worden.