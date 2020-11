Trotz Corona-Pandemie hält der Landkreis Südliche Weinstraße an einem Schüler-Austauschprogramm fest und ruft Gastfamilien auf, Schülerinnen und Schüler aus aller Welt aufzunehmen. Nach Angaben der Kreisverwaltung ist der interkulturelle Austausch gerade in schwierigen Zeiten wichtig. Laut Kreisverwaltung hängt es zwar vom weiteren Verlauf der Pandemie ab, ob der Schüleraustausch ab Februar wirklich stattfinden kann. Es sei aber durchaus möglich, wenn sich alle Beteiligten an die Hygiene- und Abstandsregeln halte. Nach Angaben der Austausch-Organisation müssen alle Jugendlichen vor ihrer Einreise Corona-Tests machen. Bisher hätten sich nur etwa halb so viele Gastfamilien wie im Vorjahr gemeldet. Außerdem seien wegen der Pandemie nur Austauschschüler aus dem europäischen Ausland zugelassen. Bei dem Austauschprogramm wohnen Jugendliche bis zu ein Jahr lang kostenlos in einer südpfälzischen Familie und besuchen dabei eine Schule in der Region.