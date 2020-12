Ein Schüler der Realschule plus in Neustadt an der Weinstraße ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte das zuständige Gesundheitsamt des Kreises Bad Dürkheim mit. Der Schüler sei in häuslicher Isolation, er habe die Schule zuletzt am 11. September besucht. Etwa 60 engere Kontaktpersonen, darunter Schüler, Lehrer und Freunde, seien bereits ermittelt worden. Sie befinden sich laut Gesundheitsamt in Quarantäne und sollen getestet werden. Der Schulbetrieb laufe für alle übrigen Schüler normal weiter, es seien ausreichende Hygienevorkehrungen getroffen worden.