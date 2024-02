Brand in Recyclingbetrieb Edenkoben: Schrottpresse geht in Flammen auf

In einem Recyclingbetrieb in Edenkoben (Kreis Südliche Weinstraße) hat es am Mittwochmorgen gebrannt. Laut Polizei stand eine Schrottpresse in Flammen. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer in dem Recyclingbetrieb, der sich in einem Industrie- und Gewerbegebiet im Westen Edenkobens befindet, war laut Polizei um kurz vor 7 Uhr gemeldet worden. Nach etwa zwei Stunden war es gelöscht. Es habe zu keiner Zeit eine Gefahr für die Gesundheit der Bevölkerung bestanden, so die Polizei Edenkoben. Kripo und Gewerbeaufsicht vor Ort In dem Betrieb werden offenbar Metalle recycelt. Die Suche nach der Brandursache hat bereits begonnen. Noch am Mittwochvormittag begutachteten Mitarbeiter der KriminaIpolizei und der Gewerbeaufsicht in Neustadt die völlig ausgebrannte Schrottpresse. Der Schaden könnte bei etwa 100.000 Euro liegen, so ein Polizeisprecher. Die Polizei will noch ausführlicher informieren.