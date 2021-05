In Speyer dürfen künftig keine Schottergärten mehr angelegt werden. Das hat der Stadtrat am Donnerstag mehrheitlich beschlossen.

Die Stadt Speywer will keine Schottergärten mehr dpa Bildfunk Picture Alliance

Bestehende Schottergärten dürfen bleiben

Der Beschluss des Stadtrats soll zum Umwelt- und Klimaschutz beitragen. Schottergärten, die Bewohner in Speyer bereits angelegt sind, dürfen bleiben. Die Stadt will aber Grundstückseigentümer in Speyer davon überzeugen, diese zu begrünen. Durch Hinweise auf Homepage der Stadt und in Sozialen Netzwerken sollen Grundstückeigentümer zu grünen Wiesen und mehr Vielfalt bei den Pflanzen angeregt werden.

SPD und Grüne stimmten dem Antrag zu. Sie forderten aber, auch bereits bestehende Schottergärten in der Stadt zu verbieten, fanden aber keine Mehrheit