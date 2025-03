Nachbarn des mutmaßlichen Täters aus Ludwigshafen geschockt über Tat von Mannheim

Am Montag raste ein wohl psychisch kranker Autofahrer in eine Menschenmenge in der Mannheimer Innenstadt. Zwei Menschen starben.Der mutmaßliche Täter wohnte in Ludwigshafen. Was sagen die Nachbarn?

Nur wenige Spuren weisen am Dienstag noch auf den Polizeeinsatz hin, der am Rosenmontag in einem Wohngebiet am Rande des Hemshofs in Ludwigshafen für Unruhe gesorgt hat. Mehrere Polizeibeamte in schwerer Montur hatten die Wohnung des Mannes durchsucht, der wenige Stunden zuvor mit seinem Auto in Mannheim in eine Menschenmenge gefahren sein soll. DieTat hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst und Medienberichte weltweit. Der 40 Jahre alte mutmaßliche Täter war zunächst geflohen, dann später aber festgenommen worden.

Fassungslosigkeit über Tat in Mannheim

Eine Nachbarin sagte dem SWR, sie sei fassungslos. Der tatverdächtige 40-Jährige sei ein Nachbar. Er habe sie auch vor einiger Zeit mal im Park angesprochen, als sie und ihr Freund dort mit dem Hund Gassi gingen. Er habe auch einen Hund dabei gehabt. Am Montag war sie Augenzeugin und schildert dem SWR, dass sie Polizisten und auch Spezialkräfte der Polizei vor und im Wohnhaus gesehen habe, die Kartons aus der Wohnung des Mannes trugen.

Die Haustür des Wohnhauses, in dem der Tatverdächtige lebte, steht am Dienstag offen. An seiner Wohnungstür im obersten Stockwerk sind deutlich Aufbruchspuren zu erkennen.

Das Wohnhaus des Tatverdächtigen. SWR

Wohnung vom Tatverdächtigen durchsucht

"Ich wohne direkt hier im Block und bin mega schockiert, dass der Täter anscheinend mein Nachbar war", sagt ein Nachbar, den wir vor dem Haus treffen. Der Mann war kurz zuvor in Mannheim und hatte Blumen und Kerzen am Tatort in der Innenstadt abgelegt. Erst danach erfuhr er, dass sein Nachbar derjenige sein soll, der mit seiner Tat zwei Menschen getötet und mehrere Menschen schwer verletzt hat.

Schloss wurde aufgebrochen SWR

Stadtteil steht unter Schock

Nicht nur die Nachbarn, sondern der ganze Stadtteil stehe unter Schock, sagt Dolly El-Ghandour (SPD), die stellvertretende Ortsvorsteherin im Stadtteil Nord, zu dem der Hemshof gehört, dem SWR. Der Hemshof habe eher ein eher schlechtes Image in der Stadt. Das sei aber nicht fair, so El-Ghandour: "Das kann in jedem Stadtteil passieren. Inzwischen haben wir leider überall Probleme und der Täter könnte auch zwei Straßen weiter wohnen und wäre dann aus dem Stadtteil Friesenheim. Das würde nichts an seiner schrecklichen Tat ändern."