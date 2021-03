Außengastronomie in Rheinland-Pfalz Pilotprojekt in Neustadt: Schnelltest-Schulung für Gastronomen

In Rheinland-Pfalz darf die Außengastronomie am Montag wieder öffnen - allerdings nur unter strengen Auflagen und nur in Kreisen oder Städten mit vergleichsweise niedriger Corona-Inzidenz. Bei einem Pilotprojekt in Neustadt an der Weinstraße werden Gastronome darin geschult, wie sie Corona-Schnelltests bei ihren Gästen richtig durchführen. Denn: Ein negatives Testergebnis ist als Gast Pflicht.