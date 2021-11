Die Kommunale Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage-KABS- braucht mehr Geld für ihre Arbeit. Das teilte die KABS nach ihrer Mitgliederversammlung am Mittwoch in Germersheim mit. Die Verantwortlichen rechnen mit einem erhöhten Bekämpfungsbedarf. Zudem seien Materialkosten gestiegen. Für 2022 plant die KABS mit einem Budget von rund 5,2 Millionen Euro. Die damit verbundene Umlagenerhöhung der Mitglieder wurden bei der Sitzung mehrheitlich beschlossen. Die KABS bekämpft seit Jahrzehnten die Stechmückenplage am Rhein. Zahlreiche Städte und Gemeinden aus Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg sind Mitglieder in der Aktionsgemeinschaft mit Sitz in Speyer.