Der Sommer ist nicht nur total verregnet - er ist in der Pfalz auch voller Stechmücken. Die Feuchtigkeit sorgt für einen Massenansturm, vor allem auf Campingplätzen.

Ankunft auf dem Campingplatz "Auf der Au" in Waldsee. Handgestoppte drei Sekunden dauert es nach dem Aussteigen aus dem Auto, bis die ersten Stechmücken den Besucher erwischen. Der Campingplatz liegt an einem Weiher und nach Angaben der Camper stechen in diesem Jahr die Plagegeister besonders schlimm.

Mehr als 50 Stiche SWR

Lange nicht so ein Schnakenjahr

Helmut Fischer, der Vorsitzende des Vereins, der den Camping-Platz betreibt, ist an den Armen komplett zerstochen. Bei 50 Stichen habe er aufgehört zu zählen, sagt er. Er kann sich nicht erinnern, in den zwölf Jahren, die er auf dem Campingplatz ist, je so zerstochen worden zu sein. Es gebe Camper, die sagen, dass es ihnen zu viel wird und sie heimgehen: Erst der viele Regen und dann auch noch die Stechmücken.

Helmut Fischer, Vereinsvorsitzender Campingplatz auf der Au SWR

KABS: Bekämpfung ist schwierig

Dass es in diesen Sommermonaten in der Vorder- und Südpfalz mehr Stechmücken als üblich gibt, bestätigt auch Xenia Augsten von der Kommunalen Aktionsgemeinschaft zur Bekämpfung der Schnakenplage (KABS). Man sei es aus den vergangenen Jahren nicht mehr gewohnt: Das Aufkommen sei also grundsätzlich normal. Nur das in diesem Jahr die Bekämpfung nicht Schritt halten konnte.

Hubschrauber der KABS kann selten fliegen

Normalerweise setzt die KABS zur Schnaken-Bekämpfung mittels Helikopter den biologischen Stoff "BTI" ein, der die Larven abtötet. Das sei dieses Jahr wegen der schweren Unwetter aber nicht wie geplant möglich gewesen. Der Hubschrauber konnte wegen Regen und Sturm nicht fliegen. Und die Bekämpfer konnten teils überhaupt nicht die Gebiete kontrollieren, um festzustellen, wo bekämpft werden muss. Ganz zu schweigen davon, dass es unglaublich großflächig überflutet war.

Hier warten die Blutsauger SWR

Stechmücken bis Mitte September

Eine Besserung sei erstmal nicht in Sicht, so Augsten. Die Stechmücken-Saison gehe noch bis Mitte September. Der Großteil der Camper lasse sich dadurch aber nicht die Stimmung vermiesen, erzählt Helmut Fischer. Und auch, wenn es dieses Jahr so schlimm sei wie lange nicht; für die Zukunft bleibe er optimistisch. Ein schöner Herbst sei ja auch was Schönes.