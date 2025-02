Es ist vielleicht der spektakulärste Start in die Fastnacht, den die Pfalz zu bieten hat: der Hexensprung von Bad Bergzabern am Schmutzigen Donnerstag. Dazu braucht es Mut, Geschick - und auch ein bisschen Zaubertrank …

Wenn man so will, ist der Hexensprung von Bad Bergzabern am Schmutzigen Donnerstag die Heavy-Metal-Version der Fastnacht: kein Konfetti, kein Schlager, keine knallbunten Kostüme. Stattdessen: Trommeln, Guggemusik, Hexen, Felle, Trinkhörner, Totenköpfe und Feuer.

Sie springen nicht nur, sie tanzen auch: die Hutschelhexen in Bad Bergzabern Hutschelhexen Bad Bergzabern

Mehrere hundert Zuschauer bei Start der Fastnacht in Bad Bergzabern

Seit mehr als 20 Jahren springen die Hutschelhexen in die Straßenfastnacht, buchstäblich. Mit den Jahren ist der Hexensprung ein immer größeres Spektakel geworden, das mittlerweile locker mehr als 500 Zuschauer in die Stadt zieht.

Und so läuft das ab: In der Mitte des Schlossplatzes wird eine große Feuerschale entzündet. Es ist schon dunkel, die Musik ist laut, und vom Schloss aus beleuchten rote und blaue Strahler die Szene. Irgendwann kommen die Hexen dann aus einer Gasse durch künstlichen Nebel und das Spektakel kann beginnen.

Das Spektakel zieht jedes Jahr hunderte Zuschauer an Hutschelhexen Bad Bergzabern

Fastnacht in Bad Bergzabern: "Da hat auch schon mal ein Schuh gebrannt"

Der Sprung selbst ist vom Prinzip her eine Art Stabhochsprung, aber bei weitem nicht so hoch. Es geht darum, mit einem Stab eine Halterung im Boden zu treffen, und sich dann über die Flammen zu schwingen.

Da das Sichtfeld unter der schweren Holzmaske eingeschränkt ist, ist der Sprung alles in allem nicht ohne. "Da hat auch schon mal ein Schuh gebrannt." sagt Schriftführerin Simone Flores.

Deswegen traut sich das mittlerweile auch nur noch der Vorstandsvorsitzende Sebastian Faller zu. Aber der ist nach wie vor ganz entspannt: "Ich trinke vorher einen, dann klappt das schon!"

Schmutziger Donnerstag: Das geht sonst noch in der Pfalz

Wer nicht so sehr auf Open-Air-Veranstaltungen steht, der kommt an Altweiberfastnacht in der einen oder anderen Veranstaltungshalle in der Region auf seine Kosten. Zum Beispiel beim Schmudo-Ball in der Festhalle Landau -natürlich mit DJs und Livemusik oder in der Eberthalle in Ludwigshafen. Alleine dort erwarten die Veranstalter rund 2000 Besucherinnen und Besucher.

In Frankenthal wird ab 21.11 Uhr im gerade neu eröffneten Gleis4 Altweiberfastnacht gefeiert. In Dirmstein ist abends in der Festhalle am Kellergarten die Damensitzung vom KVD Dirmstein. Auch im Hohenstaufensaal in Annweiler wird gefeiert: nämlich vom Karnevalsverein "Die Bockstaller". Der CV Narhalla Herxheim feiert den "SchmuDo" in der Elmar-Weiller-Festhalle.

Ab Freitag ziehen zahlreiche Faschingsumzüge durch die Pfalz

Und am Freitag geht es dann auch los mit den Fastnachtsumzügen. Den Anfang macht der Nachtumzug in Gönnheim im Kreis Bad Dürkheim - auch Glühwurm genannt. Am Wochenende folgen unter anderem Umzüge in Frankenthal, Maxdorf und in Wörth.