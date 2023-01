Edesheim: Bürgermeister will Schlossfestspiele retten

Die Schlossfestspiele in Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) sind nach 30 Jahren am Ende. Der Verbandsbürgermeister will das Festival retten, Künstler bedauern das Aus.

Für den Verbandsbürgermeister von Edenkoben, Daniel Salm (FWG), ist es kaum vorstellbar, dass die Schlossfestspiele Edesheim nicht mehr stattfinden. Die Schlossfestspiele seien für die Verbandsgemeinde ein "großartiges kulturelles Aushängeschild" gewesen", sagte Salm am Mittwoch auf SWR-Anfrage. Verbandsbürgermeister Daniel Salm will für den Erhalt der Schlossfestspiele Edesheim kämpfen Privat, Erwin Kammermann Jetzt will der Verbandsbürgermeister dafür kämpfen, dass das Festival doch noch weitergeht. Er wolle zwischen allen Parteien vermitteln, sie ins Boot holen und die Kommunikation verbessern. "So könnte das Jahr 2023 genutzt werden, um die rechtlichen Fragen zu klären und schließlich eine Kompromisslösung zu finden." Der Verbandsbürgermeister hofft, dass das Festival im Sommer 2024 dann doch noch weitergehen kann. Edesheim Nach 20 Jahren Zu wenig Parkplätze: Aus für Schlossfestspiele Edesheim Die Schlossfestspiele in Edesheim (Kreis Südliche Weinstraße) wird es schon ab diesem Sommer nicht mehr geben. Das haben die Veranstalter aus Mannheim am Dienstag bekannt gegeben. 6:00 Uhr Am Morgen SWR4 Rheinland-Pfalz Künstler bedauern Aus der Schlossfestspiele Der Pfälzer Schauspieler und Comedian Tim Poschmann ("De Winzer Bu") spricht von einem "herben Verlust für die Region". Die Schlossfestspiele seien sowohl für Zuschauer als auch Künstler ein Glanzpunkt und Highlight gewesen mit einer tollen Atmosphäre und einer großen Nähe zu den Zuschauern. Das Aus der Festspiele macht ihn "sehr, sehr traurig." Im Juli sollte der Comedian eigentlich mit seinem Programm "Meine Frau, mein Weinkeller und ich" bei den Schlossfestspielen auftreten.

