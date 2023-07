Schleuserbande Landau

Die Bundespolizei Passau hat eine europaweit agierende Schleuserbande zerschlagen. In Landau in der Pfalz wurden heute zwei Wohnungen durchsucht und laut Bundespolizei eine Person festgenommen.

Außerdem seien auch zwei Wohnungen in Wien durchsucht und ein Mensch festgenommen worden. Die Festgenommenen sollen die Organisatoren der Taten sein, ein 30 Jahre alter Mann und eine 37-jährige Frau, beides türkische Staatsangehörige. In der Wohnung in Wien haben laut Bundespolizei 16 Flüchtlinge auf ihre Weiterreise nach Deutschland gewartet. Die Ermittler hätten in den vergangenen Monaten rund 20 Einschleusungen von insgesamt rund 100 Migranten beobachtet. Die Bande habe in sozialen Medien, vor allem auf TikTok, für ihr Geschäftsmodell geworben. Bei den Durchsuchungen in Landau und Wien wurden laut Bundespolizei Bargeld und Schmuck im Wert von 15.000 Euro sichergestellt.