Schlangenlinienfahrt auf der Autobahn

Eine Autofahrerin war nach Angaben der Polizei am Donnerstagnachmittag auf der A6 bei Frankenthal in Schlangenlinien unterwegs und danach nicht ansprechbar. Die Fahrerin war in Richtung Kaiserslautern unterwegs und habe eine Kollision mit einem Wohnmobil verursacht und sei mehrfach in die Leitplanken der Autobahn gefahren. Der Polizei gelang es, ihr erhebliches beschädigtes Auto zu stoppen. Die Fahrerin habe nicht auf die Beamten reagiert und sei in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei vermutete ein gesundheitliches Problem bei ihr.