Am Samstagabend kam es in einem Supermarkt in Ludwigshafen- Mundenheim zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Security-Mitarbeiter des Marktes und einem Kunden, da dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Die Diskussion endete in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden, meldet die Polizei.