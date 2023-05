Schlägerei mit Holzstöcken vor Club in Landau

Vor einer Disko in Landau sind in der Nacht zum Montag mehrere Menschen mit Holzstöcken angegriffen und teils leicht verletzt worden. Die Polizei rückte mit Streifenwagen an.

Gegen 2 Uhr am Montag früh soll es einen Streit zwischen mehreren Gästen in einer Landauer Diskothek gegeben haben. Das Sicherheitspersonal hatte daraufhin die aggressive Gruppe aus dem Club verwiesen. Kurz darauf kehrten rund 20 Personen zurück, die teilweise mit Holzstöcken bewaffnet waren. Landau: Drei Personen leicht verletzt Wie die Polizei mitteilte, griffen diese dann mehrere Personen vor dem Eingang des Clubs an. Dabei sollen drei Personen leicht verletzt worden sein, eine davon musste im Krankenhaus behandelt werden. Unter den attackierten Personen waren Gäste und Mitglieder des Sicherheitspersonals. Noch bevor die Polizei eintreffen konnte, gelang den Angreifern die Flucht. Zu den Hintergründen der Tat konnten die Beamten noch keine Angaben machen. Die Polizei ermittelt. Den Angreifern droht eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung.