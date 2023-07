Ein Mann hat in Speyer eine schwangere Frau mehrfach geschubst. Deren Lebensgefährte hat daraufhin mit einer Mistgabel nach ihm geworfen.

Was als harmloser Streit unter Speyerer Nachbarn begonnen hat, ist am Samstagabend schnell eskaliert. Nachdem ein Mann eine Schwangere mehrfach geschubst hatte, ist deren Lebensgefährte in die Wohnung gelaufen um eine Mistgabel zu holen. Damit hat er nach dem Mann geworfen und ihn so getroffen, dass die Mistgabel kurzzeitig in seinen Rippen steckengeblieben ist.

Der Angegriffene zeigte sich unbeeindruckt und hat trotz seiner Verletzung eine Brechstange gegriffen und sie dem Mistgabel-Werfer an den Hinterkopf geschleudert. Danach haben beide Männer aufeinander eingeschlagen, bis die Polizei kam.

Beide Männer waren alkoholisiert

Laut Polizei standen beide Männer unter Alkoholeinfluss. Der Mann, der von der Mistgabel getroffen wurde, musste mit einer Stichwunde ins Krankenhaus gebracht werden. Die Polizei ermittelt gegen beide Männer wegen des Verdachts auf schwere Körperverletzung.