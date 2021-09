Kneipen-Schlägerei mit zwei Verletzten

Bei einer Schlägerei in einer Kneipe im Ludwigshafener Stadtteil Maudach wurden zwei Männer verletzt. Wie die Polizei mitteilte, kamen in der Nacht zum Sonntag um kurz vor 1 Uhr vier Unbekannte in die Bar und gingen auf die Beiden los. Sie hätten auf die zwei Männer eingeschlagen und seien anschließend geflüchtet. Einer der Beteiligten konnte gefasst werden, so die Polizei. Er sei stark betrunken gewesen und habe die Tat bestritten. Gegen ihn und die drei flüchtigen Täter werde ermittelt. Zu den Hintergründen der Schlägerei wurden keine Angaben gemacht.