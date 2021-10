Schlägerei im Straßenverkehr

per Mail teilen

Ein Autofahrer und ein E-Scooter-Fahrer sind in der Innenstadt von Speyer in Streit geraten und haben sich anschließend getreten. Nach Polizeiangaben kreuzten sich die Wege der beiden am späten Montagvormittag, wobei der 55-jährige Autofahrer die Hupe betätigte und sich anschließend durch den 22 Jahre alten E-Scooter-Fahrer beleidigt fühlte. Danach habe der Fahrer sein Auto verlassen und es sei zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Beide Männer seien leicht verletzt worden. Der 22-jährige musste mit Bauchschmerzen ins Krankenhaus. Auto und E-Scooter seien bei der Schlägerei ebenfalls beschädigt worden.