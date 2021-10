Bei einer Schlägerei vor dem Cineplex-Kinocenter in Neustadt ist kurz nach Mitternacht ein Mann schwer verletzt worden. Eine vierköpfige Gruppe hatte laut Polizei zwei Personen zusammengeschlagen. Ein Opfer wurde stationär im Krankenhaus aufgenommen. Die mutmaßlichen Täter flüchteten per PKW. Die Polizei stoppte das Fahrzeug in Landau und nahm einen Tatverdächtigen fest. Die Ermittler in Neustadt bitten um weitere Zeugenhinweise.