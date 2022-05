Schlägerei in landwirtschaftlichem Betrieb

Bei einer Schlägerei in einem landwirtschaftlichen Betrieb in Mutterstadt im Rhein-Pfalz-Kreis ist ein Mann verletzt worden. Der betrunkene Saisonarbeiter hat nach Polizeiangaben am Sonntagabend den Streit ausgelöst, als er in einem Wohncontainer randaliert und Glasflaschen kaputt geworfen habe. Seine drei Mitbewohner hätten versucht ihn zu stoppen, daraufhin habe er sie mit einem Küchenmesser bedroht. Die Mitbewohner hätten den Betrunkenen anschließend zusammengeschlagen, der 32-Jährige musste im Krankenhaus behandelt werden. Gegen alle vier Beteiligten werde wegen Körperverletzung ermittelt.