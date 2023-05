Schlägerei am Bahnhof in Neustadt an der Weinstraße

Am Dienstagmittag gab es am Hauptbahnhof in Neustadt eine Schlägerei. Ein Jugendlicher kam ins Krankenhaus, teilte die Bundespolizei am Mittwoch mit.

Der Schlägerei war laut Polizei ein Streit in einer Regionalbahn vorausgegangen. Anlass sei gewesen, dass ein 27-jähriger deutscher Mann zwei 15-jährige Jungen aus Syrien beleidigt und bedroht haben soll. Die beiden Jugendlichen seien in einer Gruppe im Zug unterwegs gewesen. Der Streit eskalierte dann am Bahnhof in Neustadt und mündete in einer handfesten Auseinandersetzung. Eine Zeugin habe die Bundespolizei gerufen.

Jugendlicher mit blutender Kopfwunde am Boden



Beim Eintreffen der Beamten nutzte einer der Jugendlichen eine Kette als Schlagring und bedrohte den 27-jährigen Kontrahenten damit, berichtet die Polizei weiter. Als die Einsatzkräfte deshalb gedroht hätten, einen Taser einzusetzen, habe der Junge sofort von dem Gegner abgelassen und die Kette sofort auf den Boden geworfen.

Der zweite Jugendliche habe wohl bei der Schlägerei blutende Platzwunden am Kopf erlitten. Als die Polizei eintraf, sei er am Boden gesessen, so ein Sprecher. Der 15-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Zuvor nahmen die Beamten ihm ein Einhandmesser ab.

Strafverfahren wegen Körperverletzung, Volksverhetzung und Bedrohung

Der 27-Jährige sei an seiner Lippe und an der Hand verletzt gewesen, so der Sprecher der Bundespolizei. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, Volksverhetzung, Beleidigung, Bedrohung und Sachbeschädigung.

Auch die beiden Jugendlichen müssen sich wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und wegen des Führens eines Messers verantworten.