Untersuchungen an Hafeneinfahrt bei Ludwigshafen abgeschlossen

Das Wasserstraßen - und Schifffahrtsamt hat seine Untersuchungen an einer Einfahrt zum Hafen bei Ludwigshafen abgeschlossen. Dort hatten sich am Wochenende zwei Schiffe festgefahren.

Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt hatte am Montag an der Einfahrt zum Ludwigshafener Nordhafen per Echolot die Tiefe des Rheins messen lassen. Man habe keine Untiefen festgestellt, teilte die Behörde dem SWR mit. Deshalb müsse die Fahrrinne auch nicht ausgebaggert werden.



Ludwigshafen: Zwei große Tankschiffe kämpften sich frei

Am Wochenende waren gleich zwei 100 Meter lange Tankschiffe im Bereich der Einfahrt zum Nordhafen auf Grund gelaufen. Das erste war am Samstagabend in die Zone eingefahren. Das zweite Schiff fuhr sich dann in der Nacht zu Sonntag fest. Laut Wasserschutzpolizei kamen beide aus eigener Kraft wieder frei.

Eines der festgefahrenen Schiffe auf dem Rhein Polizei Rheinland-Pfalz

Schiffe möglicherweise überladen

Die Wasserschutzpolizei stellte fest, dass die beiden Schiffe überladen waren. Um auszuschließen, dass es im Unfallbereich sogenannte Untiefen gibt und die Schiffe deshalb auf Grund liefen, wurde die Unfallstelle am Montag mit einem Echolot untersucht.

Der Schiffsverkehr auf dem Rhein war am Wochenende durch die beiden havarierten Tankschiffe nicht beeinträchtigt.